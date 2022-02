Bollettino Covid Ragusa, 5793 positivi e un morto (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ragusa – positivi al Covid in calo e un morto nelle ultime 24 ore. Lo annunciano i dati del Bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 16 febbraio 2022. I positivi in totale sono 5793 di cui 5715 si trovano in isolamento domiciliare, 78 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria. In aumento il numero dei guariti che sale a 50.971 e il numero dei morti che sale a 469. Il decesso è avvenuto al Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Si tratta di un uomo di 86 anni di Modica. Ecco nel dettaglio i dati dei positivi al coronavirus nei vari Comuni della provincia di Ragusa, aggiornati ad oggi 16 febbraio 2022. Salvatore Abbate primario della Geriatria di ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 16 febbraio 2022)alin calo e unnelle ultime 24 ore. Lo annunciano i dati deldell’Asp didi oggi 16 febbraio 2022. Iin totale sonodi cui 5715 si trovano in isolamento domiciliare, 78 ricoverati negli ospedali di, Modica e Vittoria. In aumento il numero dei guariti che sale a 50.971 e il numero dei morti che sale a 469. Il decesso è avvenuto al Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di. Si tratta di un uomo di 86 anni di Modica. Ecco nel dettaglio i dati deial coronavirus nei vari Comuni della provincia di, aggiornati ad oggi 16 febbraio 2022. Salvatore Abbate primario della Geriatria di ...

Advertising

SkyTG24 : Lo prevede l'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza - PasqualeCacace5 : RT @sportli26181512: Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi: Il Ministero della Salute ha comunicato i… - cittadiariano : Bollettino Covid 16 febbraio 2022 - 395 positivi in provincia di Avellino - PisaConnection : QUINEWS #Pisa: Nel Pisano 304 nuovi casi di Covid in 24 ore - messveneto : Covid, il bollettino: 1.198 casi e 12 decessi in Fvg, calano ancora i ricoveri in terapia intensiva -