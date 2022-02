Biagio D’Anelli | l’ex famosa mette in guardia Miriana Trevisan | “Attenta | lo fa con tutte”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)è ancora al GF Vip 6 ma a quanto pare quando sarà uscita continuerà a frequentare. Si sono conosciuti nella Casa e l’idillio tra loro è stato interrotto solo dal televoto. Ma lui poi è tornato nella Casa e l’ha sorpresa anche a San Valentino. Ha scritto una lettera per la sua: “Mi è difficile dirti queste parole senza poterti guardare negli occhi, sentire la tua energia, stringerti tra le mie braccia e morderti. Mi manchi tantissimo”. “Per la prima volta vorrei trascorrere il giorno di San Valentino nel più tradizionale dei modi, e invece dovrò starti lontano e guardarti in silenzio. Il giorno degli innamorati però sarà sempre per noi. Sai come sono fatto. Chi tocca te è come se toccasse me. Scappare non serve, soprattutto da me. So ...