Antonino Spinalbese e la dedica sospetta (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ieri 14 febbraio, Antonio Spinalbese ha pubblicato una strana dedica sul suo profilo Instagram. Che abbia trovato una nuova fidanzata? Antonio Spinalbese pubblica una strana dedicaE' risaputo ormai che la storia d'amore tra Belen Rodriguez e Antonio Spinabese sia giunta al capolinea. Già durante le vacanze natalizie, i fan della coppia avevano cominciato a coltivare qualche dubbio. L'hairstylist non appariva più nelle foto della conduttrice e, dal canto suo, Belen non aveva più nominato Antonio. Il padre di Luna Marì era letteralmente sparito. La crisi appariva sempre più concreta, tuttavia la reale conferma arrivò con un Instagram stories della Rodriguez: un video in cui la modella affermava chiaramente di essere tornata single. Nelle ultime settimane, sembra ci sia stato addirittura un riavvicinamento con l'ex marito ...

