Volvo Trucks lancia Active Grip Control

Grazie alla rapidità di risposta dei veicoli elettrici, la forza generata tra ruote e strada può essere Controllata in tempo reale per prevenire in modo proattivo il pattinamento. La funzionalità Active Grip Control presentata da Volvo Trucks migliora in maniera considerevole l'accelerazione in condizioni di scarsa aderenza. I test effettuati con il modello Volvo FH Electric in condizioni di scarsa aderenza, con un rimorchio carico, hanno mostrato un miglioramento del 45% in piena accelerazione.

Anna Wrige Berling, Traffic & Product Safety Director di Volvo Trucks: "Il miglioramento in salita, su strada sterrata e in condizioni di scarsa aderenza, è davvero impressionante. Credo che questo contribuirà a un incremento della produttività e della sicurezza."

