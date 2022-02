Scarpe da sposa | two is megl che one!

Leggi su distantimaunite

(Di martedì 15 febbraio 2022) Dueda, sì avete capito bene. Due paia e non se ne parla più. Ho deciso di tagliare la testa al toro dopo aver fatto perdere la pazienza a tutte le sante commesse di Roma. Che secondo me stavano per appendere il cartello “Eleonora, non ti vogliamo più” fuori dai loro negozi. Parola predominante: indecisiMa di quelle pesanti. Che quasi neanche per il vestito ho fatto tutta questa tarantella! Invece proprio sulledasono andata in crisi. Ma di quelle proprio profonde eh. E non sapevo come uscirne. Dovete sapere che io rientro nell’immensa categoria di donne fan sfegatate dei tacchi alti. Ma che dico “alti”, ALTISSIMI. Dalla tenera età dei 16 anni colleziono tacchi come se non ci fosse un domani. Negli anni ho accumulato quantità spropositate di...