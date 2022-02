Questo video teardown svela tutti i segreti di Samsung Galaxy S22+ (Di martedì 15 febbraio 2022) Un video dello smontaggio di Samsung Galaxy S22+ pubblicato su YouTube ci offre un'idea del livello di riparabilità dello smartphone. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 15 febbraio 2022) Undello smontaggio dipubblicato su YouTube ci offre un'idea del livello di riparabilità dello smartphone. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

CarloVerdelli : Guardate, vi prego, questo video. Dura pochissimo. L’Olocausto? Non so. Quanti ebrei furono sterminati? 8 mila. No,… - Eurosport_IT : In questa discesa c'è una lezione di vita. In questo argento c'è lo sport. Sono immagini che 23 giorni fa non avre… - teatrolafenice : ?? Stasera ascoltiamo 'Si dolce è'l tormento' di Claudio Monteverdi. Ad interpretarlo per noi tutti @JoyceDiDonato (… - __a_nna__ : RT @GIOVYB94: per me è Manuel che dice di aver trovato la sua felicità e la serenità che tanto cercava in Lulù e anche nella famiglia di le… - Blowjoint : RT @Debora92992943: Qualcuno può spiegare a questo deficiente di @giubileif che la coca non è coltivabile in Italia? Povero scemo! #Referen… -