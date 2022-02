Pullman in avaria si ferma lungo la corsia di sorpasso | disagi sulla Tangenziale est

(Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Forti rallentamenti e lunghe codeest questa mattina. Undelle linee extraurbane è rimasto in pannetrafficata arteria tra l’ingresso di via Santa Colomba e la galleria Avellola, in direzione San Giorgio del Sannio. L’autista del pesante mezzo, accortosi del guasto meccanico, ha accostato sul lato sinistro della carreggiata, ovvero nellanormalmente adibita ale così il traffico si è dovuto incanalaredi marcia per i veicoli più lenti. Un meccanico della stessa Azienda irpina di trasporti sta cercando di rimettere in sesto il. Non si lamentano danni alle persone, mentre la Polizia Stradale è giunta sul posto per disciplinare ...

