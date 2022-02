PSG Real Madrid 0-0 LIVE: ancora una volta Mbappé e ancora un miracolo di Courtois (Di martedì 15 febbraio 2022) Allo stadio Parc des Princes, il match valido per gli ottavi della Champions League 2021-2022 tra PSG e Real Madrid: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Parc des Princes, PSG e Real Madrid si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Champions League 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi PSG Real Madrid 0-0 MOVIOLA 1? Inizia il big match tra PSG e Real Madrid – Primo pallone giocato dalla formazione ospite 3? Ritmo alto in questi primi minuti – Le due squadre iniziano a studiarsi ma i ritmi sono comunque elevati. 4? Occasione Di Maria – Ottima azione personale di Mbappè che serve Di Maria. L’attaccante argentino è ben posizionato al centro dell’area ma tira alto. 8? ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Allo stadio Parc des Princes, il match valido per gli ottavi della Champions League 2021-2022 tra PSG e: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Parc des Princes, PSG esi affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Champions League 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi PSG0-0 MOVIOLA 1? Inizia il big match tra PSG e– Primo pallone giocato dalla formazione ospite 3? Ritmo alto in questi primi minuti – Le due squadre iniziano a studiarsi ma i ritmi sono comunque elevati. 4? Occasione Di Maria – Ottima azione personale di Mbappè che serve Di Maria. L’attaccante argentino è ben posizionato al centro dell’area ma tira alto. 8? ...

DIRECTVSports : ?? PSG ?? Real Madrid - RoyNemer : Lionel Messi, Leandro Paredes and Angel Di María start for PSG vs. Real Madrid in the Champions League. Mauro Icard… - TuttoMercatoWeb : PSG-Real è sfida totale, Al Khelaifi: 'Io credo in un calcio accessibile a tutti, loro no. Zero rapporti' - muntzer_thomas : RT @marifcinter: Psg, Al Khelaifi: “Non lo nascondo, praticamente non abbiamo rapporti con il Real Madrid. Non serve ricordare quello che è… - NerazzuNino : RT @PercheCazzo: #Mediaset Perché sta trasmettendo il big match tra Psg e Real Madrid, ma l’audio arriva leggermente in anticipo rispetto a… -