Lobotka | l’entourage | “Così Spalletti lo ha fatto rinascere Rinnovo? Dico | pomodori”

Stanislav Lobotka si è preso il Napoli, il giocatore slovacco al suo arrivo durante la scorsa stagione sembrava un giocatore inservibile. Poche apparizione, pochissime buone prestazioni. Poi la svolta, con l'arrivo di Luciano Spalletti è rinato anche Lobotka, il tecnico ed una dieta specifica, hanno fatto conoscere al pubblico azzurro il talento del giocatore. Tanto che ora Lobotka è fermo per infortunio e la sua assenza rischia di pesare nella sfida con il Barcellona. "Penso che ora il Napoli stia vedendo il vero Lobotka, quello che tutti si aspettavano di vedere quando arrivò in azzurro. Perché ci ha messo tanto? Non è facile rispondere a questa domanda. Innanzitutto è necessario adattarsi per un calciatore che arriva da fuori" a dirlo a Radio Marte è Rafael Kedzior vicino ...

