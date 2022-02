Litorale pontino | maxi-blitz contro il caporalato | operai stipati in furgoni per lavorare in più campi

(Di martedì 15 febbraio 2022) In data odierna personale dei Commissariati di P.S. di Terracina e Fondi ha portato a termine un’operazione di polizia giudiziaria, dando esecuzione a misure cautelari personali e reali emesse dal G.I.P. presso il Tribunale di Latina, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina. La vasta operazione di Polizia è stata coadiuvata da personale del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e supportata da un elicottero del 1° Reparto Volo di Pratica di Mare. Gli approfondimenti investigativi hanno permesso di accertare l’esistenza di pratiche del tutto illegali nella filiera agroalimentare e di smascherare le illecite attività di intermediazione e lo sfruttamento del lavoro – c.d. “” – tra Terracina – Fondi – Monte S. Biagio – Sabaudia – S. Felice Circeo e Maenza. In particolare, le investigazioni hanno avuto inizio nel maggio 2018 a ...

Advertising

ILitorale : Dai uno sguardo al mio ultimo articolo: ANZIO: GIORNO DEL RICORDO -

Ultime Notizie dalla rete : Litorale pontino

Il Faro online

La successiva perquisizione domiciliare, con le operazioni iniziate nel comunee terminate sulromano, hanno dato ulteriore prova della loro attività illecita. I Carabinieri hanno ...A Monte Livata 'Ciaspolomania', in moltissimi arrivano dalla vicina Capitale (80 chilometri, ovvero la neve più vicina a Roma), ma anche dale anche dall'Abruzzo, dove non mancano le montagne. Sempre più numerosi gli escursionisti sulla neve che usano le ciaspole per avventurarsi tra le faggete. Una invasione di ...Griglia Timeline Grafo ...Di estrema rilevanza il progetto sul lungomare pontino finanziato dalla Regione Lazio, nell’ambito del bando regionale “Piano degli investimenti straordinari per lo sviluppo economico del litorale ...