I Negramaro tornano live. "Il rock diventa acustico"

Ultime Notizie dalla rete : Negramaro tornano

Non a caso isono rimasti legati alla dimensione di gruppo che suona dal vivo e che davanti al pubblico trova per davvero la propria dimensione. Perciò figurarsi come si sentono adesso, in ...con il loro Unplugged European Tour 2022così nei teatri dopo oltre 15 anni di assenza, durante i quali hanno conquistato le più grandi venue del paese, dai palazzetti, ai grandi ...Giuliano Sangiorgi è inarrestabile se parla di musica. Si appassiona, si contraddice, si esalta e figurarsi ora che con i suoi Negramaro annuncia il ritorno sul palco dal 30 settembre agli Arcimboldi ...I Negramaro con il loro Unplugged European Tour 2022 tornano così nei teatri dopo oltre 15 anni di assenza, durante i quali hanno conquistato le più grandi venue del paese, dai palazzetti, ai grandi ...