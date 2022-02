Djokovic: "Rinuncio ai tornei pur di non vaccinarmi" (Di martedì 15 febbraio 2022) Le parole del tennista serbo Novak Djokovic alla BBC: "Il mio corpo è più importante di qualsiasi titolo" Leggi su video.gazzetta (Di martedì 15 febbraio 2022) Le parole del tennista serbo Novakalla BBC: "Il mio corpo è più importante di qualsiasi titolo"

Advertising

SkySport : Djokovic alla BBC: 'Non sono no vax ma rinuncio ai tornei pur di non vaccinarmi' #SkySport #SkyTennis #Djokovic - Gazzetta_it : Parla Djokovic: 'Non sono no vax, ma rinuncio ai trofei piuttosto che vaccinarmi' - Agenzia_Italia : #COVID19 Il tennista serbo, numero uno del tennis mondiale, ha spiegato in un'intervista alla Bbc di non essere un… - Bananas_Italia : RT @susy_DV7: Rinuncio a tutti i tornei se c’è l’obbligo di vaccino ?? Gli organizzatori di Wimbledon e Roland Garros #Djokovic https://t.c… - hellendidonato : Non sono #novax , ma rinuncio ai trofei se mi obbligano a vaccinarmi”, is the new “Non sono razzista, ma…”?? #Djokovic -