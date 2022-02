De Laurentiis-Lotito | “Serie A fuori dalla FIGC | chiesto parere alla FIFA”

(Di martedì 15 febbraio 2022) l presidente del Napoli Aurelio Dee quello della Lazio, Claudiopropongono l’uscita dei club di A. Durante l’assemblea di lega diA prevista per oggi, secondo quanto riporta il quotidiano La Stampa, il presidente del Napoli Aurelio Dee quello della Lazio, Claudio, rilanceranno l’idea di un’uscita dei club di: “Claudioe Aurelio Desono molto agguerriti contro la. Oggi in assemblea gli oppositori di Gravina presenteranno pareri legali finalizzati a bloccare la mutualità dellaA verso le...

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis Lotito

Contrari, invece, e in modo abbastanza agguerrito, sono De. Insomma, è tutt'altro che scontato che attorno a Bonomi, oggi, in assemblea (dopo la fumata nera di lunedì scorso), si ...Incerta la posizione di Aurelio De, solitamente schierato con. Così, si andrà al voto solo se si avrà la ragionevole certezza che Bonomi venga eletto.l presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e quello della Lazio, Claudio Lotito propongono l’uscita dei club di A dalla FIGC. Durante l’assemblea di lega di serie A prevista per oggi, secondo ...A capeggiare questo fronte ci sarebbero De Laurentiis e Lotito i quali stanno paventando addirittura un’uscita della Serie A dalla FIGC. Un qualcosa di simile a quanto accaduto nel ’92 in Inghilterra ...