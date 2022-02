Continuano i guai per un ex Milan | accuse di stupro e richiesta di estradizione

Leggi su rompipallone

(Di martedì 15 febbraio 2022) La Procura dio ha inoltrato al ministero della Giustizia lad’e il mandato d’arresto internazionale per Robinho, l’ex calciatore delcondannato a 9 anni di carcere per violenza sessuale. Per ora non sembrano esserci possibilità sul fatto che Robinho possa essere consegnato alle autorità italiane, in quanto la costituzione brasiliana non consente l’dei propri cittadini. Secondo le ricostruzioni, Robinho avrebbe fatto bere la ragazza allora 23 enne in un noto locale del capoluogo lombardo, dove si era recata per festeggiare il compleanno, fino a renderla incosciente. Dopodiché sarebbe stata violentata a turno da lui e i suoi amici, senza che lei potesse opporsi. Il calciatore ha concluso la sua esperienza con il Santos nel 2020 quando, a seguito ...