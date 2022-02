Conferenza stampa Klopp: «L’Inter squadra eccezionale, la storia non conterà» (Di martedì 15 febbraio 2022) L’allenatore del Liverpool Klopp ha parlato alla vigilia della partita contro L’Inter Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro L’Inter. LA PARTITA – «È una partita di calcio… Se riusciremo a dominare noi sarà un bene. L’Inter si difenderà in modo compatto, giocheremo contro un top team e una squadra molto forte. Li ho seguiti molto l’anno scorso e anche quest’anno sono la squadra più forte, sono disciplinati e ben preparati. Hanno grande qualità, ma questa è la Champions. Affronteremo una squadra eccezionale e dovremo fare una gara eccezionale». BLASONE – «La storia non ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 febbraio 2022) L’allenatore del Liverpoolha parlato alla vigilia della partita controJurgen, allenatore del Liverpool, ha parlato inalla vigilia della partita di Champions League contro. LA PARTITA – «È una partita di calcio… Se riusciremo a dominare noi sarà un bene.si difenderà in modo compatto, giocheremo contro un top team e unamolto forte. Li ho seguiti molto l’anno scorso e anche quest’anno sono lapiù forte, sono disciplinati e ben preparati. Hanno grande qualità, ma questa è la Champions. Affronteremo unae dovremo fare una gara». BLASONE – «Lanon ...

