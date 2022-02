Balneari | bozza | concessioni efficaci fino a 31 dicembre 2023**

(Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Ledemaniali marittime, lacuali e fluviali" "continuano ad averea sino al termine previsto dal relativo titolo e comunqueal 312023 se il termine previsto è anteriore a tale data". Lo prevede ladell'emendamento al ddl per il mercato e la concorrenza in materia didemaniali marittime sul tavolo del Cdm appena cominciato a Palazzo Chigi.

Secondo quanto filtrato al momento dalladella riforma, le concessioninon saranno "eterne " e la proroga rimarrà solo fino al 2023 : spiega l'ANSA, si seguirà l'iter decreto dalla ...... a fronte del Cdm riunito per le concessioni, pare che il Governo stia tentando di accelerare rispetto al nuovo intervento per contrastare il caro bollette e stilare al più presto una...Secondo quanto filtrato al momento dalla bozza della riforma, le concessioni balneari non saranno “eterne” e la proroga rimarrà solo fino al 2023: spiega l’ANSA, si seguirà l’iter decreto dalla ...Balneari, c'è lo stop al regime di proroga ... «la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito», si legge nella bozza. Concessioni già in regola valide oltre il 2023 Le ...