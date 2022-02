Atp Rio 2022, un buon Fognini regola Bagnis in due set e approda al secondo turno (Di mercoledì 16 febbraio 2022) buona la prima al torneo Atp di Rio 2022 per Fabio Fognini. Il taggiasco, che era uscito di scena contro Delbonis a Buenos Aires, è rimasto in Sudamerica spostandosi in Brasile, ma all’esordio nel torneo ha trovato ancora una volta un argentino. Facundo Bagnis, però, non ha opposto più di tanto resistenza, lasciando strada libera all’azzurro che vince in poco più di un’ora e dieci di gioco col punteggio di 6-2 6-4. Tantissimi gli errori da parte dell’avversario del ligure, che pur senza giocare un tennis travolgente, è bravo a mantenere la lucidità e la freddezza nei momenti topici non calando al calare di Bagnis. Fognini approda così al secondo turno, dove troverà sulla sua strada lo spagnolo Carreno Busta. Nel primo set due break ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022)a la prima al torneo Atp di Rioper Fabio. Il taggiasco, che era uscito di scena contro Delbonis a Buenos Aires, è rimasto in Sudamerica spostandosi in Brasile, ma all’esordio nel torneo ha trovato ancora una volta un argentino. Facundo, però, non ha opposto più di tanto resistenza, lasciando strada libera all’azzurro che vince in poco più di un’ora e dieci di gioco col punteggio di 6-2 6-4. Tantissimi gli errori da parte dell’avversario del ligure, che pur senza giocare un tennis travolgente, è bravo a mantenere la lucidità e la freddezza nei momenti topici non calando al calare dicosì al, dove troverà sulla sua strada lo spagnolo Carreno Busta. Nel primo set due break ...

