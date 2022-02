Addio a Tony Fuochi | “re” del doppiaggio | diede la voce a Super Mario e Phoenix dei Cavalieri dello Zodiaco

(Di martedì 15 febbraio 2022) Il Covid-19 si è portato via, famoso doppiatore ed ex speaker di Radio Padova. Come riporta il quotidiano Il Messaggero,è deceduto all’età di 67 anni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale padovano. Dallo scorso 12 gennaio era ricoverato presso la struttura sanitaria di via Giustiniani dopo aver contratto il Covid. Nato a Cremona nel 1955,era diventato particolarmente famoso negli anni ’80 comenotturna di Radio Padova. Una fama che è poi cresciuta esponenzialmente negli anni successivi grazie alla sua attività di doppiatore. LEGGI ANCHE => Muore a 70 anni Renato Cecchetto: ecco per quali voci e personaggi lo ricorderemoha infatti prestato laad alcuni personaggi dei cartoni animati, come ad ...

Advertising

infoitcultura : Tony Fuochi, addio alla voce di Phoenix (Cavalieri dello Zodiaco) e di Super Mario Bros - ortyzapple : - AlessioVallerga : Vola per sempre sulle Ali della Fenice ?? #TonyFuochi - corriereveneto : Tony Fuochi, addio alla voce di Phoenix (Cavalieri dello Zodiaco) e di Super Mario Bros - chicokina : RT @ilgiornale: Se n'è andato all'età di 67 anni uno dei più famosi doppiatori di cartoni e videogiochi. Ricoverato a Padova dal 12 gennaio… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Tony

era un grande personaggio, di un'umanit assoluta. Ricordo che, finito il militare, nell''87, non avevo pi un appartamento e mi ha accolto a casa sua come un figlio per un anno. Non dormiva mai e ...Per tutti era Phoenix nell'iconico anime dei "Cavalieri dello Zodiaco", per i veneti era la voce che accompagnava le notti di Radio Padova negli anni Ottanta. Antonio Luigi Fuochi, in arteFuochi, doppiatore, attore e speaker, si è spento all'ospedale di Padova dove era ricoverato per Covid dal 12 gennaio. Aveva 66 anni. Sui social si moltiplicano i ricordi per quella voce che ha ...Tony Fuochi, il popolare doppiatore di Phoenix de “I Cavalieri dello Zodiaco“, popolare cartone amato negli anni ’90, ci ha lasciato per complicanze legate al Covid. Amava molto la radio ...Addio Tony Fuochi. Il doppiatore di Phoenix ne I cavalieri dello zodiaco è morto a Padova. Aveva 66 anni. “Il mio nome è Phoenix, cavaliere dello zodiaco. Sono uscito dalle fiamme, pronto ad ...