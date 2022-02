Vittorio Sgarbi contro Mahmood e Blanco: “Cantino invece di baciarsi”, Michele Bravi risponde (Di lunedì 14 febbraio 2022) Durante il programma ‘Dedicato‘ di Serena Autieri (ma va ancora in onda?), Vittorio Sgarbi ha detto la sua su Michele Bravi e la sua cover di ‘Io vorrei…non vorrei…ma se vuoi‘. Il critico d’arte però ha fatto un brutto scivolone dicendo che ‘quell’altro‘ era ‘tutto femmina‘. A 24 ore da questo brutto commento, Michele Bravi è intervenuto su Twitter e – con molta eleganza – ha messo a tacere l’ignoranza di chi vorrebbe etichettare un’artista, ma prima di tutto una persona. Siate creativi sempre. pic.twitter.com/GaWUAmoULL — Michele Bravi (@Michele Bravi) February 13, 2022 “Non amo dare spazio o voce a persone che ignorano la bellezza della libertà di espressione individuale, né tantomeno demonizzare una risata ... Leggi su biccy (Di lunedì 14 febbraio 2022) Durante il programma ‘Dedicato‘ di Serena Autieri (ma va ancora in onda?),ha detto la sua sue la sua cover di ‘Io vorrei…non vorrei…ma se vuoi‘. Il critico d’arte però ha fatto un brutto scivolone dicendo che ‘quell’altro‘ era ‘tutto femmina‘. A 24 ore da questo brutto commento,è intervenuto su Twitter e – con molta eleganza – ha messo a tacere l’ignoranza di chi vorrebbe etichettare un’artista, ma prima di tutto una persona. Siate creativi sempre. pic.twitter.com/GaWUAmoULL —(@) February 13, 2022 “Non amo dare spazio o voce a persone che ignorano la bellezza della libertà di espressione individuale, né tantomeno demonizzare una risata ...

Advertising

DantiNicola : La nostra totale solidarietà a @MoniaMonni. L'attacco di Vittorio Sgarbi sull'impianto eolico nel Mugello è indegno… - La7tv : #lariachetira @VittorioSgarbi sul problema energetico che riguarda i paesi occidentali ma in particolare l'Italia:… - LOGOSdiGM : RT @LVDA_Acid: 'Mario Draghi, col quale ho parlato tempo fa, mi ha detto: Ho messo il Green Pass per costringere la gente a vaccinarsi' Vi… - Raff70111 : RT @EmeiMarkus: Vittorio #Sgarbi: 'Il Green Pass è una MERDA TOTALE' @VittorioSgarbi #NonelArena #ottoemezzo #controcorrente #6febbraio #N… - framiriello : @Lapalmauz impazzisco comunque ormai è diventato Vittorio Sgarbi per far parlare di sè deve infamare qualcuno -