Via Colantuono, la Salernitana vuole un ex Juventus in panchina (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il pareggio arrivato nella gara esterna contro il Genoa non è bastato a salvare la panchina di Stefano Colantuono, sollevato dall’incarico proprio in queste ore dalla Salernitana. Si tratta già dal secondo esonero stagionale per i campani, dopo quello occorso dopo otto giornate ai danni di Fabrizio Castori. Andrea Pirlo Esonerato Colantuono, la Salernitana pensa a Pirlo per la panchina Adesso, con ben nove punti da recuperare sul Venezia, quartultimo e con una gara ancora da recuperare, la dirigenza granata ha deciso di puntare sull’ex Juventus Andrea Pirlo, offrendogli un contratto quadriennale. Il tecnico classe ’79, ancora sotto contratto con i bianconeri, pare molto interessato all’offerta del ds Walter Sabatini ma la sua missione sulla ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il pareggio arrivato nella gara esterna contro il Genoa non è bastato a salvare ladi Stefano, sollevato dall’incarico proprio in queste ore dalla. Si tratta già dal secondo esonero stagionale per i campani, dopo quello occorso dopo otto giornate ai danni di Fabrizio Castori. Andrea Pirlo Esonerato, lapensa a Pirlo per laAdesso, con ben nove punti da recuperare sul Venezia, quartultimo e con una gara ancora da recuperare, la dirigenza granata ha deciso di puntare sull’exAndrea Pirlo, offrendogli un contratto quadriennale. Il tecnico classe ’79, ancora sotto contratto con i bianconeri, pare molto interessato all’offerta del ds Walter Sabatini ma la sua missione sulla ...

