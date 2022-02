Verissimo- Paolo Bonolis e la frecciatina a Silvia Toffanin : “Ti sei pigliata a Piersilvio” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Hanno fatto discutere le parole di Paolo Bonolis a Silvia Toffanin. Una frecciatina che ha imbarazzato la conduttrice. Fra le varie dichiarazioni rilasciate dal presentatore a Verissimo, spiccano delle parole imbarazzanti che lui è solito dire. Paolo Bonolis, dopo aver parlato molto di sé e di alcune dinamiche che ha affrontato nella sua vita, ha lanciato una frecciatina alla conduttrice Silvia Toffanin. Sembra aver colpito nel segno, perché l’imbarazzo che si è creato in studio è stato immediatamente tangibile. Paolo Bonolis sorridente su un palcoscenico (GettyImages)Lui è un’istituzione della televisione italiana, con decine di programmi televisivi ... Leggi su topicnews (Di lunedì 14 febbraio 2022) Hanno fatto discutere le parole di. Unache ha imbarazzato la conduttrice. Fra le varie dichiarazioni rilasciate dal presentatore a, spiccano delle parole imbarazzanti che lui è solito dire., dopo aver parlato molto di sé e di alcune dinamiche che ha affrontato nella sua vita, ha lanciato unaalla conduttrice. Sembra aver colpito nel segno, perché l’imbarazzo che si è creato in studio è stato immediatamente tangibile.sorridente su un palcoscenico (GettyImages)Lui è un’istituzione della televisione italiana, con decine di programmi televisivi ...

