Tentata truffa sul web, la Gdf di Lucca scopre un finto finanziere

Lucca – I militari del Comando Provinciale di Lucca hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un soggetto, che, qualificandosi sotto falso nome come appartenente alla Guardia di Finanza, ha perpetrato nei confronti di un giovane viareggino di 23 anni un tentativo di truffa. In particolare, il truffatore, dopo essersi mostrato interessato all'acquisto di un gommone messo in vendita su piattaforme di compravendita online, inoltrava al venditore la foto di un tesserino di riconoscimento e di una placca metallica riportante il logo della Guardia di Finanza al fine di accreditarsi come persona affidabile e carpirne la fiducia.

