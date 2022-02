Advertising

sportli26181512 : Pinamonti segna quanto Scamacca ma vale la metà: è il jolly di mercato dell'Inter: Un altro gol, non sufficiente a… - cmdotcom : #Pinamonti segna quanto #Scamacca ma vale la metà: è il jolly di mercato dell'#Inter - AceccKramer : @ncorrasco il punto è che i numeri vanno pesati 10 gol all'inter o juve vogliono dire 20 a sassuolo o sampdoria o v… - ML_4fun : RT @Rompipallone_: Lo strano caso di Andrea Pinamonti. 9 gol in campionato con l'Empoli, gli stessi di Scamacca e Zapata. Uno in più di Ib… - infoitsport : Empoli-Cagliari 1-1, le pagelle: Pinamonti, lezione di finalizzazione. Pavoletti entra e segna -

Ultime Notizie dalla rete : Pinamonti segna

Calciomercato.com

Aver ritrovato la via del goal perè essenziale, visto che da un mese i toscani faticano ... Malinowskicon un bolide impressionante. Juventus voto 6 : A pochi secondi dal fischio finale,...... ma è un altro pareggio (il terzo consecutivo) per Alexander Blessin:Destro, risponde la ... i toscani non sanno più vincere, ci provano con la rete dima al minuto 84 arriva il ...Un altro gol, non sufficiente a restituire all'Empoli la vittoria dopo 7 turni di campionato di astinenza ma che ha confermato come quella in corso sia la stagione più importante nella carriera di ...Il club ha già scelto chi sarà l’attaccante del futuro e gli indizi riportano al nome di Scamacca del Sassuolo, pertanto Pinamonti sarebbe soltanto un surplus che peserebbe in rosa. Un’eventuale ...