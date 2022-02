Per amore non si muore, ma si soffre eccome (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ci si sente dire spesso che per amore non si muore, sì ma si soffre e tanto. Non si muore, ma si vive meno, perché le delusioni portano a stare male, a livello fisico e psicologico. Nella vita si collezionano esperienze positive, amori travolgenti, traguardi importanti ma anche batoste incredibili. Il problema è che i fallimenti amorosi e le delusioni emotive sembrano avere un peso maggiore in confronto alle gioie, anche quelle più grandi. Ma non è così, vale sempre la pena soffrire se ciò che c’è stato ci ha dato gioia e felicità. Nella vita capita di avere il cuore spezzato e i motivi possono essere mille. Dalle amicizie che si rivelano poco sane e che distruggono la fiducia, ai genitori che si separano, fino alle relazioni amorosi che naufragano. Nessuno è esente da qualche problema e qualche sconfitta. Il fatto è ... Leggi su dilei (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ci si sente dire spesso che pernon si, sì ma sie tanto. Non si, ma si vive meno, perché le delusioni portano a stare male, a livello fisico e psicologico. Nella vita si collezionano esperienze positive, amori travolgenti, traguardi importanti ma anche batoste incredibili. Il problema è che i fallimenti amorosi e le delusioni emotive sembrano avere un peso maggiore in confronto alle gioie, anche quelle più grandi. Ma non è così, vale sempre la pena soffrire se ciò che c’è stato ci ha dato gioia e felicità. Nella vita capita di avere il cuore spezzato e i motivi possono essere mille. Dalle amicizie che si rivelano poco sane e che distruggono la fiducia, ai genitori che si separano, fino alle relazioni amorosi che naufragano. Nessuno è esente da qualche problema e qualche sconfitta. Il fatto è ...

