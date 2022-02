Pensioni anticipate 2022-2023: ultime notizie su quota 41, precoci e riforme (Di lunedì 14 febbraio 2022) Le Pensioni anticipate tornano ad essere un tema caldo dell’agenda politica italiana, con l’incontro tra Governo e sindacati che è stato fissato per martedì 15 alle 18 a via Flavia, dopo lo slittamento della settimana scorsa. Nell’incontro si parlerà di flessibilità in uscita e si cercherà un compromesso per la riforma Pensioni del 2023. Intanto il nostro editoriale di sabato a firma Mauro Marino ha acceso la discussione anche tra i lavoratori. Ecco i commenti più interessanti dei nostri lettori, che stanno alimentando il dibattito. Pensioni anticipate 2023 ultime proposte su quota 41 e precoci Molti lavoratori continuano a chiedere con insistenza quota 41 come scivolo per uscire dal mondo del ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 14 febbraio 2022) Letornano ad essere un tema caldo dell’agenda politica italiana, con l’incontro tra Governo e sindacati che è stato fissato per martedì 15 alle 18 a via Flavia, dopo lo slittamento della settimana scorsa. Nell’incontro si parlerà di flessibilità in uscita e si cercherà un compromesso per la riformadel. Intanto il nostro editoriale di sabato a firma Mauro Marino ha acceso la discussione anche tra i lavoratori. Ecco i commenti più interessanti dei nostri lettori, che stanno alimentando il dibattito.proposte su41 eMolti lavoratori continuano a chiedere con insistenza41 come scivolo per uscire dal mondo del ...

Advertising

AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Opzionedonna News sulle Pensioni anticipate per tutti, opzione donna a 58 anni, cosa… - p1c98 : @ONadde @BiondoNik E distribuendo soldi in rdc, pensioni anticipate e bonus vari, di sicuro in condizione la gente non ce la metti. - CinziaMad : Pensioni anticipate per infermieri e assistenti sociosanitari - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Opzionedonna News sulle Pensioni anticipate per tutti, opzione donna a 58 anni, cosa… -