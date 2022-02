Pechino 2022 | sci alpino | quattro azzurre al via in discesa Out Brignone | “Niente feeling”

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Federicanon farà lalibera di scialle Olimpiadi di. Leal via della gara saranno le sorelle Nadia e Nicol Delago, Elena Curtoni e Sofia Goggia. “È andata malissimo – spiegaal termine della seconda prova cronometrata -. Non ho trovato neanche oggi ilalla terza curva, sono subito scivolata. Poi vado in tilt mentalmente, non sono appoggiata, non ho voglia di fare la velocità. Non sono chiusa, non riesco ad avere ilche avevo inquest’anno su questa pista e non riesco a trovarlo. Non riesco a fare nessuna differenza. Scio bene in fondo, ma sonocurve e non incido“. I RISULTATI DELLA ...