Militari italiani in Ucraina, la Boldrini dice no: «Spero non si arrivi fino a questo punto…» (Di lunedì 14 febbraio 2022) Militari italiani al confine dell’Ucraina sotto l’egida della Nato? No, grazie. Laura Boldrini frena e prega che non accada. “Intanto, Spero che non ci si arrivi. Mi auguro non si arrivi a questo punto. Che non sia necessaria una decisione del genere e che si raggiunga un accordo perché la guerra sarebbe catastrofica e va scongiurata”. Così l’ex presidente della Camera, di provata fede arcobaleno, di fronte all’ipotesi, non troppo remota, che i nostri alpini e bersaglieri vengano utilizzati, nell’ambito dell’Alleanza atlantica, nella gestione della crisi Ucraina. Militari in Ucraina, la Boldrini frena: Operazione che sarebbe poi il Parlamento italiano a dover approvare. Come per tutte ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 14 febbraio 2022)al confine dell’sotto l’egida della Nato? No, grazie. Laurafrena e prega che non accada. “Intanto,che non ci si. Mi auguro non sipunto. Che non sia necessaria una decisione del genere e che si raggiunga un accordo perché la guerra sarebbe catastrofica e va scongiurata”. Così l’ex presidente della Camera, di provata fede arcobaleno, di fronte all’ipotesi, non troppo remota, che i nostri alpini e bersaglieri vengano utilizzati, nell’ambito dell’Alleanza atlantica, nella gestione della crisiin, lafrena: Operazione che sarebbe poi il Parlamento italiano a dover approvare. Come per tutte ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Mentre crescono gli alert su una possibile invasione russa in Ucraina e la Farnesina ha inviato gli italiani a lasc… - SecolodItalia1 : Militari italiani in Ucraina, la Boldrini dice no: «Spero non si arrivi fino a questo punto…» - lacittanews : Il Tar del Lazio ha inflitto un altro duro colpo alle strategie di lotta alla pandemia del governo e, in particolar… - eravamoindiani : RT @mazzeoantonio: Il 16 e 17 febbraio Vertice NATO su #Ucraina. Pronto l'invio di altri 1.000 militari italiani in est Europa. In Lettonia… - francescoburra3 : Sbarcano 3mila afroislamici in 40 giorni e il governo invia 1.000 militari italiani in Ucraina -