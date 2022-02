La serie di Intervista col Vampiro si mostra in un trailer al Super Bowl 2022 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Intervista col Vampiro di AMC si mostra finalmente nelle prime immagini ufficiali durante il Super Bowl 2022. L’adattamento dell’omonimo romanzo di Anna Rice, è incentrato sul Vampiro Louis de Pointe du Lac (interpretato da Jacob Anderson) e sul racconto della storia della sua vita a un giornalista, in particolare come è stato trasformato in un Vampiro e poi guidato da Lestat de Lioncourt (Sam Reid) in questo suo cambiamento. Non è la prima volta che parliamo di questo nuovo adattamento visto che ormai da oltre due anni Anna Rice e suo figlio si stavano occupando del progetto. Ad un certo punto tutto sembrava si sarebbe arenato di nuovo fino a quando AMC non si è fatta avanti. Nel frattempo la Rice è morta ma lo spettacolo non si è fermato e la ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022)coldi AMC sifinalmente nelle prime immagini ufficiali durante il. L’adattamento dell’omonimo romanzo di Anna Rice, è incentrato sulLouis de Pointe du Lac (interpretato da Jacob Anderson) e sul racconto della storia della sua vita a un giornalista, in particolare come è stato trasformato in une poi guidato da Lestat de Lioncourt (Sam Reid) in questo suo cambiamento. Non è la prima volta che parliamo di questo nuovo adattamento visto che ormai da oltre due anni Anna Rice e suo figlio si stavano occupando del progetto. Ad un certo punto tutto sembrava si sarebbe arenato di nuovo fino a quando AMC non si è fatta avanti. Nel frattempo la Rice è morta ma lo spettacolo non si è fermato e la ...

