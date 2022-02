La Batmobile ora è elettrica e possiamo comprarla

(Di lunedì 14 febbraio 2022) La, l'auto pazzesca che accompagna Batman dall'uscita del suo primo film, nel 1989, e tra le più celebri auto del grande cinema, ora è anche, e: l'azienda vietnamita Van Daryl, specializzata in repliche in scala di auto del grande schermo, ha appena creato una fedele riproduzione firmata dal giovane designer Nguyen Dac Chung. È la «Tumbler», laprotagonista della trilogia composta da Batman Begins, Il cavaliere oscuro e Il cavaliere oscuro - Il ritorno di Christopher Nolan: un incrocio tra un fuoristrada e un carro armato, che ha richiesto più di due anni di lavoro e un team composto da decine tra ingegneri e tecnici che hanno lavorato fianco a fianco con Chung. La primadel mondo in vendita Van Daryl ...

