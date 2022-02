“Il Napoli aveva ceduto Ghoulam a gennaio”, bomba in diretta di Gianluca Di Marzio (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, è stato ospite della trasmissione “Il Bello del Calcio” su Canale 21 rivelando interessanti retroscena sul calciomercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato: Calciomercato Napoli, Ghoulam era destinato al Bologna “La priorità maggiore in casa Napoli è l’acquisto di un terzino sinistro, visto che Ghoulam non rinnoverà il contratto in scadenza. A gennaio hanno messo le basi per acquistare Olivera dal Getafe e credo in estate arriverà. Lo volevano subito, ma il club spagnolo non ha voluto cederlo immediatamente. Tant’è che se fosse arrivato, vi posso dire che Ghoulam sarebbe andato al Bologna. Gianluca Di Marzio News mercato ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il giornalista di Sky Sport,Di, è stato ospite della trasmissione “Il Bello del Calcio” su Canale 21 rivelando interessanti retroscena sul calciomercato del. Ecco quanto evidenziato: Calciomercatoera destinato al Bologna “La priorità maggiore in casaè l’acquisto di un terzino sinistro, visto chenon rinnoverà il contratto in scadenza. Ahanno messo le basi per acquistare Olivera dal Getafe e credo in estate arriverà. Lo volevano subito, ma il club spagnolo non ha voluto cederlo immediatamente. Tant’è che se fosse arrivato, vi posso dire chesarebbe andato al Bologna.DiNews mercato ...

