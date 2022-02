Halle Berry è una splendida Cleopatra negli spot del Super Bowl 2022 (VIDEO)

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Durante ilha interpretato il ruolo dipubblicitari di Caesars Sportsbook.è tra i protagonisti degliCaesars Sportsbook, andati in onda durante il. L'attrice è apparsa nei panni di, conquistando i social che l'hanno incoraggiata ad interpretare tale ruolo in un vero e proprio film. Ormai da diverse ore, sul web continuano a susseguirsi i tantipubblicitari trasmessi in anteprima durante ilche ha visto contrapposti Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams (con questi ultimi che si ...

Advertising

carlosed_18 : Halle Berry linda como sempre #Fantástico - barl0re : @im_from_uranus @SadDinoLino ma pensa anche Madonna, Sandra Bullock, Halle Berry, Jennifer Lopez loro proprio queen nate - eccoda : Halle Berry tra fine anni 90 e inizi 2000 era veramente tanta roba... - caIippa : la copertina di scatola della pausini diretta artisticamente da nina zilli, gerardo pulli, fiammetta cicogna, kaytr… - JECACordova : @OscarLuquin Hahahaha eso es algo de halle Berry hahahha -

Ultime Notizie dalla rete : Halle Berry

Contra-Ataque

è tra i protagonisti degli spot Caesars Sportsbook, andati in onda durante il Super Bowl 2022 . L'attrice è apparsa nei panni di Cleopatra, conquistando i social che l'hanno incoraggiata ...... ha raccontato di Chiara Dalla Tomasina P rima di lei ci sono state Julie Newmar, Lee Meriwether, Eartha Kitt e, in tempi più recenti, anche Michelle Pfeiffer ,ed Anne Hathaway . Ora, ...Prima di lei ci sono state Julie Newmar, Lee Meriwether, Eartha Kitt e, in tempi più recenti, anche Michelle Pfeiffer, Halle Berry ed Anne Hathaway. Ora, però, il turno di indossare il costume da ...Halle Berry è tra i protagonisti degli spot Caesars Sportsbook, andati in onda durante il Super Bowl 2022. L'attrice è apparsa nei panni di Cleopatra, conquistando i social che l'hanno ...