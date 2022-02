Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci festeggiano ancora a Dubai

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Non stanno insieme. Lo hanno ripetuto più volte. Eppure, nelle occasioni speciali sono uno a fianco dell’altra. Passi per le domeniche in famiglia con il figlio, passi pure per il compleanno dei due, ma che anche a San Valentinosiano pronti a fare baldoria insieme è davvero incredibile. I due ex sono ae hanno alzato i caliciuna volta. Per festeggiare di nuovo le 42 candeline della showgirl dopo il party a cinque stelle di Montecarlo. Sono volati aper un weekend di vacanza, divertimento, sole e mare. Come una famiglia qualunque.eddicono di non fare più coppia, ma di fatto spesso sono insieme. Dalla ...

Ecco Elisabetta Gregoraci , moglie separata di, patron del Twiga con Daniela Santanchè . Ecco Marco Ferri , il figlio del mitico calciatore Riccardo, anche in compagnia di ...Sembra proprio che quest'anno Elisabetta Gregoraci voglia festeggiare in grande il proprio compleanno e he deciso di volare a Dubai per una seconda festa. Con lei l'immancabile, con cui la conduttrice è in ottimi rapporti, e il loro unico figlio Nathan Falco . Per l'occasione sono stati un un posto davvero speciale e la Gregoraci ha optato per un look rosa ...Tutti sono a conoscenza che in passato ella ha fatto chiacchere molto i giornali di gossip per via della sua passata relazione con Flavio Briatore, imprenditore milionario creatore del Bilionaire Life ...Con lei l’immancabile Flavio Briatore, con cui la conduttrice è in ottimi rapporti, e il loro unico figlio Nathan Falco. Per l’occasione sono stati un un posto davvero speciale e la Gregoraci ha ...