Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti di nuovo in coppia a Striscia La Notizia

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Buone notizie per il tg satirico di Canale 5: laconsolidata formata daedritorna sui teleschermi. Il ritorno diEnzino ha dovuto fare una pausa con il lavoro a causa di una spiacevole: è risultato positivo al covid – 19. Ora, dopo la guarigione potrà tornare alla conduzione del programma di Antonio Ricci fin da oggi, lunedì 14 gennaio. La miticaritornerà per una settimana. Dopodiché il timone dilapasserà a Silvia Toffanin inconfino a sabato 26 febbraio, mentre il suo fido amico sarà in ...

Advertising

Striscia : Da lunedì 21 a sabato 26 febbraio dietro al bancone di Striscia la notizia in coppia con @EzioGreggio, arriva una c… - SMSNEWSOFFICIAL : A STRISCIA LA NOTIZIA TORNANO EZIO GREGGIO ED ENZO IACCHETTI - Errico4Giusy : Ritorniamo a sorridere con Ezio Greggio - Striscia : Stasera a #striscialanotizia tornano @EzioGreggio ed #EnzinoIacchetti - Dottor_Strowman : @PandArancio Aspetto solo Ezio Greggio e smetto con i social -

Ultime Notizie dalla rete : Ezio Greggio

Stasera, lunedì 14 febbraio 2022,ed Enzo Iacchetti tornano dietro al bancone del tg satirico di Antonio Ricci. I conduttori dei record, dopo una settimana di assenza per la positività al Covid - 19 di Enzino, saranno di ...Non resta allora che attendere che il piccolo schermo diffonda attraverso la trasmissione condotta daed Enzino Iacchetti, immagini e sensazioni anche dal "paese del Barbera".Dopo una settimana di assenza per la positività al Covid-19 si ricongiunge la coppia storica de tg satirico. In tandem con Ezio Greggio il duo torna in conduzione fino a sabato 19 febbraio. Leggi ...(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Lunedì 14 febbraio Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti tornano dietro al bancone del tg satirico di Antonio Ricci. I conduttori dei record, dopo una settimana di assenza per la ...