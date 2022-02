Ex arbitro Marelli | «Gol Belotti? Decisione giusta | poi può piacere o meno la regola»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Luca, ex, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue parole sui casi dell’ultima giornata in Serie A Luca, ex, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue parole sui casi dell’ultima giornata in Serie A: GOL– «Pobega impatta su Caldara nell’andare ad intervenire sul pallone e quindi sanzionabile da fuorigioco come previsto nelmento. E’ così può. A me non piace. E’ una lettura troppo penalizzante per chi attacca. Ma l’deve attuare ilmento e Giua ha fatto bene». CHECK VAR – «Se l’analisi di Maresca è durata troppo al Var, quella di Giua troppo poco al monitor sembra quasi si sia fidato del consiglio del collega ...