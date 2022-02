“Bidella” di mattina, alunna di sera: realizzo un mio sogno e così capisco meglio i ragazzi. INTERVISTA (Di lunedì 14 febbraio 2022) “Stando sui tra i banchi si capisce che cosa provano i ragazzi. Il fatto di avvicinarsi a loro ti consente di comprendere il loro stato d’animo, specie in questo periodo”. Collaboratrice scolastica di mattina, studentessa di sera nella stessa scuola, Anna Accetta, 53 anni, si è diplomata a luglio presso l’Istituto tecnico economico “Jacopo Barozzi” di Modena, coronando il sogno di portare a termine il percorso scolastico che s’era interrotto quando era adolescente, quasi alla fine della quarta classe di un istituto professionale di Portici, in provincia di Napoli. In quel periodo, quasi all’improvviso, dovette allontanarsi dall’Italia per raggiungere Montreal, in Canada, dov’era nata e da dove era partita per la Campania che aveva solo due anni. Una peripezia che poi l’avrebbe ricondotta in Italia, dopo qualche anno, ... Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 14 febbraio 2022) “Stando sui tra i banchi si capisce che cosa provano i. Il fatto di avvicinarsi a loro ti consente di comprendere il loro stato d’animo, specie in questo periodo”. Collaboratrice scolastica di, studentessa dinella stessa scuola, Anna Accetta, 53 anni, si è diplomata a luglio presso l’Istituto tecnico economico “Jacopo Barozzi” di Modena, coronando ildi portare a termine il percorso scolastico che s’era interrotto quando era adolescente, quasi alla fine della quarta classe di un istituto professionale di Portici, in provincia di Napoli. In quel periodo, quasi all’improvviso, dovette allontanarsi dall’Italia per raggiungere Montreal, in Canada, dov’era nata e da dove era partita per la Campania che aveva solo due anni. Una peripezia che poi l’avrebbe ricondotta in Italia, dopo qualche anno, ...

