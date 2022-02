Attenzione al falso sito Microsoft per aggiornare Windows 11: è un redirect che distribuisce Malware Redline (Di lunedì 14 febbraio 2022) Gli opposti si attraggono. Sempre. Il mondo fatato di internet è affollato di tante utilità, e parimenti virus che disturbano le operazioni svolte da un utente, distruggono i nostri computer, o peggio ancora ledono al portafoglio personale di ognuno di noi. La prudenza non è mai troppa. Un attacco virus si nasconde dietro a un noto sito – Adobe StockLe minacce dei cyber criminali sono sempre dietro l’angolo, si nascondono anche dietro siti fake di noti portali che in realtà non sono altro che un’esca dove fin troppo spesso finiscono intrappolati gli utenti più distratti. Di recente, online, sta girando un falso programma di installazione di Windows 11. Il 27 gennaio 2022, guarda caso il giorno dopo l’annuncio, questo sì ufficiale, della fase finale dell’aggiornamento di Windows 11, un cyber criminale ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) Gli opposti si attraggono. Sempre. Il mondo fatato di internet è affollato di tante utilità, e parimenti virus che disturbano le operazioni svolte da un utente, distruggono i nostri computer, o peggio ancora ledono al portafoglio personale di ognuno di noi. La prudenza non è mai troppa. Un attacco virus si nasconde dietro a un noto– Adobe StockLe minacce dei cyber criminali sono sempre dietro l’angolo, si nascondono anche dietro siti fake di noti portali che in realtà non sono altro che un’esca dove fin troppo spesso finiscono intrappolati gli utenti più distratti. Di recente, online, sta girando unprogramma di installazione di11. Il 27 gennaio 2022, guarda caso il giorno dopo l’annuncio, questo sì ufficiale, della fase finale dell’aggiornamento di11, un cyber criminale ...

