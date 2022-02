Zona blu Covid: cos’è, come funziona e quando entra in vigore: tutte le novità (Di domenica 13 febbraio 2022) Zona Blu Covid: ecco tutte le novità che entreranno in vigore con il nuovo cambiamento. Niente più zone bianche, gialle e arancioni: l’obiettivo è semplificare il sistema dei colori. Anche se siamo vicini al ritorno alla normalità rimane l’allerta Covid: per questo motivo potrebbe cambiare il sistema dei colori e rimanerne soltanto due, la Zona rossa e la Zona blu. Vediamo insieme i vari cambiamenti. Leggi anche: No Green Pass e No vax in protesta a Roma lunedì 14 febbraio 2022: su Telegram il programma della manifestazione Zona Blu Covid: ecco tutte le novità Molti i cambiamenti in arrivo con il calo dei contagi: già il Governo Draghi ha ammesso molte aperture, come ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 13 febbraio 2022)Blu: eccoleche entreranno incon il nuovo cambiamento. Niente più zone bianche, gialle e arancioni: l’obiettivo è semplificare il sistema dei colori. Anche se siamo vicini al ritorno alla normalità rimane l’allerta: per questo motivo potrebbe cambiare il sistema dei colori e rimanerne soltanto due, larossa e lablu. Vediamo insieme i vari cambiamenti. Leggi anche: No Green Pass e No vax in protesta a Roma lunedì 14 febbraio 2022: su Telegram il programma della manifestazioneBlu: eccoleMolti i cambiamenti in arrivo con il calo dei contagi: già il Governo Draghi ha ammesso molte aperture,...

Advertising

CorriereCitta : Zona blu Covid: cos’è, come funziona e quando entra in vigore: tutte le novità - LVDA_Acid : Da piccolo devono avergli impedito di giocare con le matite colorate... - zazoomblog : Zona blu e rossa cambiano le misure per contenere la pandemia (e i colori delle Regioni) - #rossa #cambiano… - zazoomblog : Zona blu e rossa cambiano le misure per contenere la pandemia (e i colori delle Regioni) - #rossa #cambiano #misure… - bizcommunityit : Zona blu e rossa, cambiano le misure per contenere la pandemia (e i colori delle Regioni) -