Venezia-Genoa: formazioni e dove vederla (Di domenica 13 febbraio 2022) Domenica 20 Febbraio nello Stadio Pierluigi Penzo alle ore 15:00 si disputerà la partita Venezia-Genoa valida per la 26 giornata di Serie A. I padroni di casa in Coppa Italia hanno perso contro l'Atalanta, mentre in Serie A hanno pareggiato con l'Empoli. Infine hanno perso con Inter e Napoli e hanno vinto con il Torino. Gli ospiti hanno perso con lo Spezia e la Fiorentina. Infine hanno pareggiato con Udinese e Roma, mentre in Coppa Italia hanno perso contro il Milan. Si trovano entrambe in fondo la classifica con il 17 e il 19 posto e per questi motivi i tre punti saranno oro. Torino-Venezia- 1-2: la Serenissima vince in trasferta Venezia-Genoa: probabili formazioni Venezia (4-3-3): Lezzerini, Ampadu, Caldara, Svoboda, Haps, Crnigoj, Busio, Cuisance, Aramu, ... Leggi su sport.periodicodaily

