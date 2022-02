Un parcheggio per la scuola Realizzato e donato da privati (Di domenica 13 febbraio 2022) Un parcheggio a servizio della scuola dell'infanzia di Castelvecchio. Se ne avvertita il bisogno, con le auto dei genitori che portano i propri figli costrette fino ad ora a stazionare lungo il ... Leggi su lanazione (Di domenica 13 febbraio 2022) Una servizio delladell'infanzia di Castelvecchio. Se ne avvertita il bisogno, con le auto dei genitori che portano i propri figli costrette fino ad ora a stazionare lungo il ...

Ultime Notizie dalla rete : parcheggio per Un parcheggio per la scuola Realizzato e donato da privati Secondo gli accordi, una volta edificato il parcheggio, su progetto dell'architetto Massimiliano Lanciani, i proprietari provvederanno alla cessione gratuita al Comune dei terreni e dell'opera ...

CAPITANI CORAGGIOSI, KEPPLER/ 1. 'Io, un Angelo detto Enrico' Un parcheggio che durò quattro anni, senza mai pagare le tasse, visto che ufficialmente ero sempre un cittadino olandese. Non erano anni facili: dopo il '45 mi inventai qualcosa per racimolare un po' ...

Negoziante occupa il parcheggio per favorire i clienti: è reato? La Legge per Tutti Castelnuovo, cambia il piano della sosta Dal primo marzo entrano in vigore le nuove tariffe e gli stalli blu passano dagli attuali 162 a 215. Ecco in dettaglio tutte le novità L’amministrazione comunale di Castelnuovo, con il sindaco Andrea ...

Residenze e parcheggi Così rinasce l’ex Sapla immerse nel verde - dice Colombo - con parcheggi e una pista ciclabile, che sarà collegata con le aree ex Alma e Sapla nord. Siamo soddisfatti per il recupero di questa e altre aree dismesse del ...

