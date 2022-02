Truffe ad anziani | due arresti in manette dopo inseguimento della polizia a Pescara

(Di domenica 13 febbraio 2022)- Arrestati dalladue truffatori di. Ieri,un rocambolescogli agentiSquadra Mobile disono riusciti a fermare due giovani "in trasferta" entrambi ventenni residenti in Campania che si erano appena impossessati di monili in oro di una signora ultraottantenne che era stata appena raggirata. Poco prima gli stessi malviventi con la solita modalitàtelefonata e del pacco da ritirare alle Poste, avevano tentato di fare lo stesso ai danni di un'altra anziana, non riuscendovi solo per il provvidenziale interventonipote che ha allertato i poliziotti, inducendo alla fuga i due giovani, e riuscendo a fornire il numero di targa del veicolo su cui viaggiavano. Poco ...

La Polizia di Stato di Pescara ha arrestato due giovani di origini campane che, raggirando una signora ultraottantenne, si sono fatti consegnare diversi monili in oro e preziosi ricordi di famiglia ...