Scherma | Gigi Samele spiega i segreti del suo successo | “Testa | voglia di vincere e pilates”

(Di domenica 13 febbraio 2022) Luigiè un ragazzo genuino e ricco di valori. Ci ha fatto emozionare durante le Olimpiadi di Tokyo 2020 con due medaglie d’argento nella sciabola (uno nella gara individuale e l’altro nella prova a squadre) e ora si è raccontato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, dove hato idei suoi grandissimi risultati. “Ci devi stare con la. Puoi avere il miglior staff e fare il miglior allenamento ma devi avere unadiche supera gli altri. Laforte è l’unica condizione che serve. Subito dopo vengono allenatore e allenamento”, afferma Luigi. L’azzurro prosegue descrivendo la sua routine di allenamento nella parte iniziale di stagione: “Il mio allenatore spesso cambia: sono allenamenti simili ma mai uguali proprio per ...

