Miss Lazio 2021 Beatrice Scolletta di Nettuno non parteciperà alla finale di Miss Italia | è positiva al Covid

(Di domenica 13 febbraio 2022): è ufficiale,si ritira. Lasi terrà oggi, domenica 13 febbraio 2022. Il motivo è molto semplice: purtroppo la più bella delha contratto il. Si tratta di. A causa del coronavirus la bellissima 26enne non potrà recarsi a Venezia: già nel 2020 proprioera stata a un passo dvittoria.non ci sarà, ecco perché Già in dolce attesa,ha scoperto di essereal-19. E’ questo il motivo ...

Saranno 19 le ragazze in gara per il il concorso principale: delle 20 inizialmente previste Beatrice Scolletta, Miss Lazio, si è ritirata per Covid. Elena Meloni partecipa al concorso come... Argomenti trattati Chi è Beatrice Scolletta Beatrice Scolletta invia un messaggio per la finale di Miss Italia La finale di Miss Italia sarà a Venezia Beatrice Scolletta, Miss Lazio, avrebbe dovuto ... Miss Italia: è ufficiale, Miss Lazio 2021 si ritira. La finale si terrà oggi, domenica 13 febbraio 2022. Il motivo è molto semplice: purtroppo la più bella del Lazio ha contratto il Covid. Si tratta ...