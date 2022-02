Migranti, in 62 sbarcati a Lampedusa: c'è anche un minore (Di domenica 13 febbraio 2022) commenta Sono 62, fra cui un minorenne non accompagnato, i Migranti soccorsi da una motovedetta della Capitaneria di porto nelle acque antistanti Lampedusa. Erano su un barcone di 12 metri partito a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 13 febbraio 2022) commenta Sono 62, fra cui unnne non accompagnato, isoccorsi da una motovedetta della Capitaneria di porto nelle acque antistanti. Erano su un barcone di 12 metri partito a ...

