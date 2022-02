Juventus, Morata verso il riscatto? Due problemi insormontabili (Di domenica 13 febbraio 2022) La Juventus ha vinto contro il Verona e ha trovato un Morata in una veste completamente nuova. Ora il centravanti può essere riscattato. Esterno offensivo di una squadra che, grazie al mercato, ha trovato quel centravanti e quel centrocampista di cui Allegri aveva assolutamente bisogno. Morata, ora, sogna la permanenza in bianconero. LapresseIl successo contro il Verona ha esaltato una tifoseria tornata a sognare dopo gli arrivi di Vlahovic e Zakaria; il due a zero, firmato proprio dai nuovi acquisti, ha messo in mostra anche un Morata totalmente nuovo e che, forse, è riuscito a trovare la sua reale dimensione. Cassano, che stoccata alla Juventus: la spara grossa, tifosi furibondi Nel 4-3-3, o 4-2-3-1, di Allegri abbiamo visto Morata giocare da attaccante esterno a completare un ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 13 febbraio 2022) Laha vinto contro il Verona e ha trovato unin una veste completamente nuova. Ora il centravanti può essere riscattato. Esterno offensivo di una squadra che, grazie al mercato, ha trovato quel centravanti e quel centrocampista di cui Allegri aveva assolutamente bisogno., ora, sogna la permanenza in bianconero. LapresseIl successo contro il Verona ha esaltato una tifoseria tornata a sognare dopo gli arrivi di Vlahovic e Zakaria; il due a zero, firmato proprio dai nuovi acquisti, ha messo in mostra anche untotalmente nuovo e che, forse, è riuscito a trovare la sua reale dimensione. Cassano, che stoccata alla: la spara grossa, tifosi furibondi Nel 4-3-3, o 4-2-3-1, di Allegri abbiamo vistogiocare da attaccante esterno a completare un ...

