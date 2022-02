HIV: ora più spesso nelle persone eterosessuali (Di domenica 13 febbraio 2022) HIV: è stato diagnosticato il 49% negli eterosessuali nel 2020. Il 45% negli uomini gay e bisessuali. Cosa dicono gli esperti? HIV: i recenti dati I dati recenti dell’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito hanno rivelato che le persone eterosessuali nel paese stanno ora contraendo l’HIV. I tassi sono più elevati nei eterosessuali, Leggi su periodicodaily (Di domenica 13 febbraio 2022) HIV: è stato diagnosticato il 49% neglinel 2020. Il 45% negli uomini gay e bisessuali. Cosa dicono gli esperti? HIV: i recenti dati I dati recenti dell’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito hanno rivelato che lenel paese stanno ora contraendo l’HIV. I tassi sono più elevati nei

periodicodaily : HIV: ora più spesso nelle persone eterosessuali #HIV @CLAUDIA77565778 - 123stoka : 2020... ed ora è arrivata la 'variante aggressiva dell'hiv' e moderna sta per testare il vaccino mrna contro l'hiv… - shaax85 : #Montagnier lo affermava prima di morire e ora scopriamo che è vero? Ma come, era un vecchio rimbambito... Quello c… - adowasser : @Raffaele26Galdi No, non sono d'accordo, in quando c'e sempre IVstizia dopo la IVstiza, se la prima è ingannevole,… - gianppaolo : il covid è stato costruito per combattere HIV, ora il booster è un hiv modificato che distrugge il covid. Quindi… -