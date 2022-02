Ucraina, la strategia di Biden può trasformarsi in un’altra sconfitta: diplomazia inesistente e alleati distanti, ma lui non vuol mostrarsi debole con Putin (Di sabato 12 febbraio 2022) Dicono fonti della Casa Bianca, riportate alcuni giorni fa da Nbc News, che Joe Biden abbia scarsa simpatia per gli alleati europei. Il presidente, in pubblico, proclama che l’alleanza occidentale è salda e che, sull’Ucraina, esiste una sola strategia. Nel privato delle riunioni alla Casa Bianca, i suoi giudizi sono meno benevoli. L’insofferenza nei confronti degli alleati è palpabile. Olaf Scholz, il cancelliere tedesco, non è Angela Merkel. Boris Johnson ha un carattere imprevedibile e umorale. Emmanuel Macron punta a un ruolo da leader nell’Unione europea. Il presidente Usa che, in una carriera durata mezzo secolo, ha fatto della politica estera il fulcro dei suoi interessi si trova ora solo e in difficoltà a gestire proprio una crisi internazionale. Con molti problemi a tenere unita la coalizione, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) Dicono fonti della Casa Bianca, riportate alcuni giorni fa da Nbc News, che Joeabbia scarsa simpatia per glieuropei. Il presidente, in pubblico, proclama che l’alleanza occidentale è salda e che, sull’, esiste una sola. Nel privato delle riunioni alla Casa Bianca, i suoi giudizi sono meno benevoli. L’insofferenza nei confronti degliè palpabile. Olaf Scholz, il cancelliere tedesco, non è Angela Merkel. Boris Johnson ha un carattere imprevedibile e umorale. Emmanuel Macron punta a un ruolo da leader nell’Unione europea. Il presidente Usa che, in una carriera durata mezzo secolo, ha fatto della politica estera il fulcro dei suoi interessi si trova ora solo e in difficoltà a gestire proprio una crisi internazionale. Con molti problemi a tenere unita la coalizione, ...

