Torino in Eurovisione | un’occasione da non perdere

(Di sabato 12 febbraio 2022) Una settimana fa si concludeva l’edizione numero 72 del Festival di Sanremo. I vincitori, Mahmood e Blanco, si sono aggiudicati anche il diritto di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2022, che si svolgerà al PalaOlimpico didal 10 al 14 maggio prossimi. Si tratta dell’evento non sportivo più seguito al mondo.di visibilità talmente ghiotta per i cantanti che molti tra gli italiani hanno bussato alla porta di San Marino proponendosi come rappresentanti della Serenissima alla manifestazione. Ma non soltanto per loro. Ecco qualche numero dell’edizione passata, svoltasi a Rotterdam, nei Paesi Bassi: 39 partecipanti, altrettante emittenti da tutta Europa, 183 milioni di spettatori (un milione in più rispetto all’edizione del 2019). Guardando all’edizione torinese che vedrà due Paesi in più, Martin Österdahl, supervisore ...