Scherma, Coppa del Mondo 2022: prima vittoria della carriera per Valerio Cuomo (Di sabato 12 febbraio 2022) La prima volta non si scorda mai. Valerio Cuomo si regala una giornata memorabile in quel di Sochi e conquista il suo primo successo della carriera nella Coppa del Mondo di spada maschile. Lo schermidore campano si è reso protagonista di un cammino straordinario, culminato con la vittoria in finale sul francese Romain Cannone con il punteggio di 15-9 in un assalto davvero mai in discussione. In semifinale Cuomo aveva sconfitto l’ucraino Igor Reizlin per 15-13, mentre nei quarti era arrivato il successo sullo svizzero Max Heinzer per 15-7. La svolta della giornata per il nativo di Napoli è stata senza dubbio la vittoria negli ottavi di finale contro l’ungherese Balint Bakos all’ultima stoccata per ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) Lavolta non si scorda mai.si regala una giornata memorabile in quel di Sochi e conquista il suo primo successonelladeldi spada maschile. Lo schermidore campano si è reso protagonista di un cammino straordinario, culminato con lain finale sul francese Romain Cannone con il punteggio di 15-9 in un assalto davvero mai in discussione. In semifinaleaveva sconfitto l’ucraino Igor Reizlin per 15-13, mentre nei quarti era arrivato il successo sullo svizzero Max Heinzer per 15-7. La svoltagiornata per il nativo di Napoli è stata senza dubbio lanegli ottavi di finale contro l’ungherese Balint Bakos all’ultima stoccata per ...

