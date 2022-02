Ricaricare le navi elettriche direttamente in mare? Una nuova invenzione high-tech ci svela il futuro eco per il nostro Pianeta

(Di sabato 12 febbraio 2022) Eliminare le emissioni inattive delle imbarcazioni per supportare la decarbonizzazione dell’industria marittima: prevista entro fine anno la soluzione proposta dalle compagnie AP Moller-Maersk ed Ørsted perleabbattendo drasticamente l’impatto ambientale. Stillstrom: l’innovativo dispositivo di ricarica energetica pulita per abbattere l’inquinamento marittimo – ComputerMagazine.itIn danese “Stillstrom” significa “potenza silenzionsa”: così la compagnia Maersk Supply Service del gruppo danese AP Moller-Maersk – considerata pioniera del settore – ha battezzato il progetto di spin-out tecnologico che mira a sostituire i combustibili fossili con elettricità pulita nei processi di approvvigionamento energetico marittimo, attraverso un dispositivo con le sembianze di una boa galleggiante in grado dile ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ricaricare navi

Computer Magazine

... mentre la funzionalità plug - in offre la possibilità dila batteria esternamente se ... Il sistema di infotainment MultimediaPro funziona con il riconoscimento vocale o lo schermo ...Tecnologicamente parlando, poi, ruba la scena il sistema di infotainment MultimediaPro , il ...lunghe distanze a zero emissioni e per trasportare grandi carichi senza perdere tempo a...La velocità della ricarica diventa quindi un fattore chiave per l’affidabilità ... “ABB ha un solido curriculum nella fornitura di sistemi di alimentazione affidabili terra-nave (shore-to-ship) per un ...Foto e video 31 GEN Ford E-Transit parte alla grande: ordini già a quota 10.000, Wallmart ne vuole 1.100 31 GEN Ricaricare le navi elettrificate direttamente in mare: ecco la boa di ricarica offshore ...