Pechino 2022 | Moioli e Visintin argento nello snowboard | Italia da record E la Goggia vede il miracolo

(Di sabato 12 febbraio 2022) Il bis di Omare il riscatto di Michela: lomisto azzurro è d'alle Olimpiadi invernali di, e per l'è l'undicesima medaglia ai Gochi: l'obiettivo PyeongChang 2018 è stato già superato. La prima volta del team mix, andato in scena sotto la nevicata che ha colpito Zhangjiakou, ha visto la battaglia per la testa tra la squadra azzurra ed il team americano formato da Nick Baumgartner e Lindsey Jacobellis vincitori dell'oro. Al terzo posto il Canada della coppia formata da Eliot Grondin e Meryeta Odine, quarta l'altra coppia azzurra, quella formata da Lorenzo Sommariva e Chiara Carpano. C'era attesa per la prima prova cronometrata della discesa libera di Sofia. Prova superata dall'azzurra che sta ...

Advertising

Eurosport_IT : 2016: Un colpo di sonno alla guida, un incidente quasi fatale e un coma di 3 giorni. Infinite fratture, di cui 30 s… - Fisiofficial : FAVOLOSA WIERER! E’ BRONZO NELLA SPRINT FEMMINILE A PECHINO 2022 ??????#Wearefisi Link--> - RaiPlay : ?? GIGANTE DOROTHEA ?? ???? Con una gara fenomenale l'Azzurra vince la prima medaglia individuale alle Olimpiadi. Siam… - paola65079608 : RT @fenascop: Effetto #SimoneBiles, la #salutementale è diventato un tema centrale per gli atleti e le atlete olimpiche ?? - Giornaleditalia : #olimpiadiinvernalipechino2022 Olimpiadi invernali Pechino 2022, storico argento per Moioli-Visintin nel doppio mis… -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

Con un po' di pace posso vivere? Ho fatto di tutto per arrivare a, sono stata guidata da una forza dentro soprattutto dopo Cortina. Non c'è stato un minuto in cui ho pensato "non ce la faccio"...Buongorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta 4 5 km femminile delle Olimpiadi di, quarta gara del programma femminile a cinque cerchi per quel che riguarda lo sci di fondo. La staffetta assegnerà il proprio XVIII titolo olimpico. La gara entrò nel programma a Cinque ...Il test è stato poi analizzato lo scorso 8 febbraio in Svezia e ha confermato la positività, mentre il 9 febbraio l’atleta ha impugnato il risultato, il tutto mentre erano in corso le gare delle ...L'obiettivo PyeongChang è stato già superato. Con l'argento di Michela Moioli e Omar Visintin nello snowboard misto ai Giochi olimpici invernali di Pechino 2022 l'Italia team raggiunge quota 11 ...